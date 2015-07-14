Американський газовий трейдер планує восени вийти на український ринок
Американська компанія TrailStone з жовтня 2015 року планує почати надавати послуги з купівлі й продажу природного газу на українському ринку.
Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України» з посиланням на заяву представника компанії Білла Гебхардта.
Як відзначив Гебхардт під час першого американко-українського форуму у Вашингтоні, TrailStone вітає дії української влади щодо лібералізації внутрішнього ринку газу.
«Робота на нашому ринку такого великого міжнародного трейдера, як TrailStone, сприятиме забезпеченню стабільних поставок газу, підвищить ліквідність і ефективність нашого ринку», – цитує прес-служба «Нафтогазу» голову компанії Андрія Коболєва.
Як повідомляв УНІАН, компанія TrailStone - один із великих постачальників природного газу з Євросоюзу в Україну - зацікавлена в інвестуванні та участі у приватизації енергетичних активів в Україні.
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Довідка УНІАН. TrailStone створена в квітні 2013 року. Офіси розташовані в Лондоні, Берліні, Сіднеї, Остіні та Нью-Йорку. Спеціалізується на енергетичній логістики і торгівлі, інвестиціях у видобуток нафти і газу, а також управлінні активами в енергетичному секторі.
Співпраця «Нафтогазу» і TrailStone почалася в серпні 2014 року.