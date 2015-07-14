"Центренерго" домовляється зі швейцарцями про імпорт вугілля з ПАР і Росії

Держкомпанія «Центренерго» веде переговори зі швейцарською компанією «Меркурі» про імпорт антрацитних марок вугілля з Південно-Африканської Республіки і Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор Мартиненков.

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«Мова йде про поставки з Росії та Південно-Африканської Республіки. Щомісяця нам потрібно близько 200-300 тисяч тонн імпортного вугілля», - сказав Мартиненков.

Також він повідомив, що компанія «Центренерго» оголосила тендер на постачання імпортного вугілля з Російської Федерації й ПАР. Сам тендер пройде 20 липня 2015 року.