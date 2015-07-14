"Енергоатом" за півроку збільшив дохід від реалізації електроенергії на 48,5%

Розрахунки «Оптового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за січень-червень склали 14,841 млрд грн, що становить 79,7%.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становить 10,084 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за шість місяців 2015 року збільшилося порівняно з січнем-червнем 2014 року до 44,547 млрд кВт/год з 42,738 млрд кВт/год. За 6 місяців поточного року частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики перевищила 55%.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.