Fitch прогнозує в 2016 році падіння видобутку нафти в РФ

Це відбудеться через санкцій Євросоюзу і США, а також через низькі ціни на світовому ринку вуглеводнів, передає Рейтер.

При цьому кредитоспроможність російських нафтових компаній, які отримали рейтинги Fitch, залишається здоровою через прогресивне оподаткування і гнучкий обмінний курсу рубля, вважають в агентстві.

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Компанії з великою часткою переробки отримують додатковий тиск через проведення у Росії податкової реформи - "податкового маневру", падіння рубля і небажання підвищувати внутрішні ціни на нафтопродукти з політичних міркувань.