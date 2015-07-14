Fitch прогнозує в 2016 році падіння видобутку нафти в РФ
21:25, 14 липня 2015Енергетика
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Рейтингове агентство Fitch очікує падіння видобутку нафти в РФ в 2016 році.
REUTERS
Це відбудеться через санкцій Євросоюзу і США, а також через низькі ціни на світовому ринку вуглеводнів, передає Рейтер.
При цьому кредитоспроможність російських нафтових компаній, які отримали рейтинги Fitch, залишається здоровою через прогресивне оподаткування і гнучкий обмінний курсу рубля, вважають в агентстві.
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Компанії з великою часткою переробки отримують додатковий тиск через проведення у Росії податкової реформи - "податкового маневру", падіння рубля і небажання підвищувати внутрішні ціни на нафтопродукти з політичних міркувань.
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