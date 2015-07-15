Іран повертається на ринок нафти: Росії доведеться ще сильніше "затягнути пояси"

Вирішення ситуації з іранською ядерною програмою може призвести до появи на світовому ринку нафти ще одного потужного гравця, що вдарить по російській нафтовій галузі, передає ПРАЙМ.

Так, 14 липня Іран і "шістка" міжнародних посередників досягли історичної угоди про врегулювання багаторічної ядерної проблеми. Якщо всі пункти договору будуть виконані, з країни знімуть введені ООН, США і Євросоюзом економічні санкції.

Читайте такожОсновні умови ядерного угоди Ірану і країн "шістки"У зв'язку з цим директор з міжнародних зв'язків іранської національної нафтової компанії NIOC Мохсен Камсарі заявив, що Іран намагатиметься після зняття санкцій максимізувати експорт нафти, а також відновити свою частку на європейському ринку в розмірі 42- 43%. Раніше він вже говорив, що в разі зняття санкцій його країна буде готова знову виходити на європейські ринки "за спотовими угодами", поки європейські партнери закінчують свої річні контракти.

У цілому ринок вже був готовий до такого сценарію. Іран входить в ОПЕК і є одним з найбільших світових експортерів нафти. До введення санкцій, що стартували в середині 2000-х років, його експорт становив близько 2,5 мільйона барелів нафти на добу. Зараз, за даними ОПЕК, він експортує 1,9 мільйона барелів на добу, в основному, в країни Азіатського-Тихоокеанського регіону. Загальносвітовий обсяг експорту сирої нафти — 39,8 мільйона барелів на день.

Однак на тлі оголошення про досягнення угоди "чорне золото" на світових ринках вже почало падати в ціні. Після уранішнього зниження більш ніж на 2% до середині дня вона впала в ціні ще на 0,28% - до 57,67 долара за барель. За словами аналітиків, це пов'язано з тим, що ринок нафти зараз перенасичений - видобуток на 2,5 мільйона барелів на день вище споживання, тому реагує на будь-який негатив і може просісти до 55 доларів за барель. Міністр енергетики Алжиру Салах Хебри заявив, що готовий скликати позачергове засідання ОПЕК для обговорення способів підвищення цін на нафту до "задовільних".

Опитані агентством "Прайм" експерти вважають, що повернення Ірану на експортний ринок нафти призведе до зниження цін. Головний аналітик агентства "Русэнерджи" Михайло Крутіхін впевнений, що це єдино можливий сценарій. "Іран буде відвойовувати втрачені позиції на ринках Європи, Китаю та Індії, в першу чергу, надаючи знижки. На тлі існуючого зараз на ринку нафти надлишка пропозиції над попитом це серйозно вдарить по компаніям, які не можуть впоратися з низькими цінами", - пояснив він.

Але далеко не факт, що амбіції Ірану співпадуть з його можливостями. За словами старшого аналітика ФК "Уралсиб" Олексія Кокіна, у разі скасування санкцій Іран може поставляти на ринок додатково 500 тисяч барелів нафти в день і ще стільки ж – після розконсервації свердловин. "Зараз вони заглушені, і як поведуть себе родовища, коли робота знову почнеться, сказати складно, але приблизно такий обсяг реальний", - сказав він.

Крім того, додаткові 1 мільйон барелів на день – не такий вже великий обсяг. Протягом року це 50 мільйонів тонн, для порівняння, "Сургутнафтогаз" за рік видобуває 60 мільйонів тонн, додав Кокін. "Санкції знімуть ближче до грудня, тобто, ще п'ять місяців для того, щоб звикнути до нових реалій, є. Вийти на обсяг в 1 мільйон тонн в день Іран зможе не раніше середини 2016 року", - додав експерт. Так що серйозний додатковий іранський обсяг з'явиться на ринку не раніше, ніж через рік.

Російським нафтовикам в цій ситуації не залишається нічого, крім як змиритися і працювати, забувши про колишні високі ціни. "Вітчизняним нафтовим компаніям доведеться згорнути ряд інвестиційних програм і скоротити обсяг буріння, а також знизити експорт", - вважає Крутіхін. Іран націлений на ті ж ринки, з якими працюють російські компанії – Європа, в першу чергу, Південна Азія, а також Китай, Індія і Японія, куди поставляється нафта з далекосхідного терміналу в Козьміно. Таким чином, дохід скоротиться, а конкуренція зросте.

Бюджет РФ на поточний рік скорегований, виходячи із середньорічної ціни нафти Urals в 50 доларів за барель. На 2016 рік закладена ціна 60 доларів, на 2017 рік - 65 доларів за барель. Поки параметри дотримуються, але що буде далі, залишається під питанням.