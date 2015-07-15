Южно-Українська АЕС відключила перший енергоблок для ремонту

Южно-Українська атомна електростанція 15 липня відключила блок №1 від енергомережі для проведення планового ремонту, йдеться в повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Як відзначили в компанії, ремонт триватиме до 4 вересня 2015 року.

«Радіаційний фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції, та на 15 липня складає 11 мкР/год. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищували встановлених допустимих значень», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожАтомна енергетика для України – проблема чи її рішенняСтаном на 15 липня, в роботі перебувають 11 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №4 Запорізької АЕС – 39-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС – 54-а доба планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС – 67-а доба капітального планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 480 МВт, для Рівненської АЕС – 1 480 МВт, для Южно-Української АЕС – 810 МВт, для Хмельницької АЕС – 1 840 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Довідка УНІАН. По встановленій потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.