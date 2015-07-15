Депутати схвалили залучення кредиту для модернізації ділянки української ГТС

Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Фінансової угоди (газопровід Уренгой – Помари – Ужгород (проект «Реконструкція, капітальний ремонт і технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород») між Україною та Європейським інвестиційним банком» (№ 0041).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 254 із 331 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Угода була укладена 1 грудня 2014 року в Києві.

Виконання угоди дасть можливість залучити 150 мільйонів євро.

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелік заявив на засіданні ВР, що проект передбачає термінову заміну чотирьох ділянок української частини газопроводу загальною довжиною 119 км для того, щоб знизити ризик випадків розгерметизації обладнання та забезпечити відновлення первісного проектного рівня тиску в газопроводі. Він також передбачає заміну двох компресорних установок в одній компресорної станції з метою зниження витрат палива і продовження терміну експлуатації.

Светелік повідомив, що термін погашення кредиту - 5 років. За його словами, завершення реалізації проекту планується у 2019 році.

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Як сказав Светелік, ратифікація фінансової угоди сприятиме забезпеченню безперебійного і надійного транспортування газу в країни Європи територією України.