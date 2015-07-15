Кабмін просить Раду вдвічі знизити ренту на видобуток газу

Відповідний законопроект №2352а внесений Кабміном до парламенту.

Згідно з документом, уряд пропонує знизити рентні ставки на користування надрами для компаній, які видобувають газ на глибині до 5 км, до 29% з 70%. Для компаній, які видобувають газ на глибині понад 5 км, - до 14% з 28%.

У даному випадку йдеться про родовища, запущених в експлуатацію до 31 грудня 2015 року.

Для компаній, які почнуть видобування природного газу після 1 січня 2016 року, уряд передбачає ще нижчі рентні ставки. За умови видобування газу на глибині до 5 км – 20%, а на глибині понад 5 км – 10%.

При цьому, уряд пропонує зберегти 70% ренту на видобування природного газу за договорами про спільну діяльність, коли приватні компанії беруть у розробку державні родовища, на яких вже здійснювалося видобування газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України.

Після чого, низка приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, заявили про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні, що, на їх думку, призведе до зниження бурових робіт у 2015 році і падіння видобування газу.