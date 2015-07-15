У Єврокомісії проти планів Росії будувати газопроводи в обхід України

Про це він сказав у середу в Брюсселі на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН.

Віце-президент нагадав, що останнім часом Росія зробила багато заяв із приводу Турецького потоку, Південного потоку, Грецького потоку, Північного потоку-3 і 4. "Це достатня кількість пропозицій, і ... якщо вони будуть реалізовані, то вони подвоять існуючі інфраструктурні можливості, вже існуючі для транспортування газу з Росії до Європи. Що ще важливо наголосити, так це те, що існуюча інфраструктура використовується менш ніж на 60%!" - сказав Шефчович.

Тому він поставив під сумнів економічну обґрунтованість цих пропозицій. "Я ставлю під питання економічні підстави цих проектів і дивлюся на мотиви. Якщо немає економічної причини, як правило, ви розглядаєте причини політичні. Я думаю, що якщо ви подивитеся на конструкцію та пропозицію цих потоків, то є одна мета - зробити український транзит менш значущим або як повністю відрізати поставки через Україну ", - зазначив віце-президент ЄК.

За його словами, "це матиме негативні наслідки для енергетичної безпеки Європи". "Український транзит дуже важливий, він найбільший - 140 млрд кубічних метрів газу на рік. Наша центрально-європейська система побудована таким чином, що повністю відповідає тому, щоб отримувати газ цим шляхом. І якщо подивитися на всі ці проекти й мету - поступово відрізати Україну - це неприйнятно для Європейського Союзу, оскільки це змінить газовий баланс у Європі й поставить у дуже складну ситуацію країни Центральної та Південної Європи", - пояснив Шефчович.

За його словами, зараз для ЄК "важливо подивитися на ці заяви й представити нашу точку зору, як ми хочемо поставляти газ до Європи".

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» займався реалізацією проекту "Південний потік" для постачання російського газу до ЄС в обхід України. Після того, як реалізацію цього проекту було зупинено, голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія змінює стратегію щодо європейського ринку газу. Згідно з новими планами, торговий майданчик для європейського ринку і новий пункт здачі російського газу - це кордон Туреччини з Грецією.

1 грудня 2014 року «Газпром» і турецька компанія Botas підписали меморандум про взаєморозуміння з будівництва газопроводу «Турецький потік» потужністю 63 млрд кубометрів на рік із РФ у напрямку Туреччини через Чорне море.

У травні Міллер заявив про досягнення домовленості про початок постачання газу по "Турецькому потоку" в обхід України у грудні 2016 року.

Наприкінці червня Міллер повідомив, що будівництво двох ниток «Північного потоку-2» для постачання російського газу до Європи буде завершено до кінця 2019 року, до моменту закінчення терміну дії транзитного договору з Україною.

Раніше, 9 червня цього року, заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв заявив, що продовження транзитного контакту з Україною після 2019 року не буде "ні за яких обставин".