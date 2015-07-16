Ціни на нафту продовжують зростати на новинах зі США

На світових торгах у четвер, 16 липня, ціни на нафту ростуть на тлі статданих щодо запасів палива в США, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість ф'ючерсів на Brent зросла на 0,88% - до 57,55 долара за барель, WTI - на 0,99%, до 51,92 долара за барель.

За даними управління енергетичної інформації Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 10 липня, скоротилися на 4,3 мільйона барелів - до 461,4 мільйона барелів. Зниження запасів виявилося більш значним, ніж очікували експерти.

Читайте такожІран повертається на ринок нафти: Росії доведеться ще сильніше затягнути пояси"Між тим, котирування як і раніше знаходиться нижче червневих значень на тлі перенасичення ринку, а також очікувань повернення іранської нафти.