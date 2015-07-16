Барель нафти ОПЕК продовжує дорожчати

Ціна нафтової корзини ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у середу, 15 липня, збільшилася на 0,7% – до 54,94 долара за барель з 54,55 долара в попередній торговий день, йдеться в повідомленні організації.

У червні середня ціна «корзини» складала 60,25 долара за барель, у травні - 62,33 дол., у квітні - 58 дол., у березні - 52,47 дол., у лютому – 54,89 дол., у січні – 43,6 дол.

Читайте такожІран повертається на ринок нафти: Росії доведеться ще сильніше "затягнути пояси"В 2014 році середня ціна «корзини» складала 96,23 долара за барель, в 2013 році – 105,57 дол., у 2012 році – 109,74 дол., в 2011 році – 107,46 дол., у 2010 році – 77,45 дол. за барель.

Рекорд ціни «кошика» був встановлений 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель.

Довідка УНІАН. Ціна «кошика» ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін наступних сортів нафти, що видобувається країнами картелю: SaharanBlend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), IranHeavy (Іран), BasraLight (Ірак), KuwaitExport (Кувейт), EsSider (Лівія), BonnyLight (Нігерія), QatarMarine (Катар), ArabLight (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).

Організація країн-експортерів нафти – ОПЕК – об'єднує ряд країн, економіка яких залежить від продажу вуглеводнів за кордон. На частку ОПЕК припадає близько 40% світового видобутку нафти.