IFC може надати трейдерам кредит для закупівлі та продажу газу Україні
Зараз кілька трейдерів готові співпрацювати за відповідною схемою
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розглядає можливість надання трейдерам кредиту для закупівлі, зберігання в підземних сховищах (ПСГ) і подальшого продажу газу на ринку України.
Про це повідомив журналістам у четвер, 16 липня, міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.
«IFC розглядає можливість надання кредиту трейдеру, який візьме на свій баланс, зберігатиме і по можливості продаватиме, наприклад, «Нафтогазу». Зараз розглядаються різні схеми», - повідомив Демчишин.
За його словами, IFC зараз розглядає можливість надання кредиту на зазначені цілі в розмірі 300 млн євро.
Міністр також зазначив, що зараз кілька трейдерів готові співпрацювати за відповідною схемою.
Він також повідомив, що під час інвестиційного форуму Україна-США Міненерговугілля провело ряд зустрічей з фінансовими організаціями, на яких обговорювалося питання залучення кредитів на закупівлю газу в Україні на загальну суму близько 1 млрд дол.
«У Сполучених Штатах ми провели ряд зустрічей з офіційними представниками американського уряду, із фінансовими інститутами, зокрема з IFC, Світовим банком, з OPIC. Я думаю, що рішення щодо фінансування для закупівлі газу на опалювальний сезон буде найближчим часом досягнуто», - додав Демчишин.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв про необхідність залучення іноземного капіталу в розмірі 1,5 млрд дол. для закачування газу в сховища в літній період.
1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС.
8 липня очільник Міністерства енергетики і вугільної промисловості Валерій Демчишин заявляв, що переговори з донорами про фінансування закачування Україною газу в сховища для проходження опалювального сезону поки що не принесли результату.
При цьому Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір виділити близько 300 млн доларів кредиту для підтримки України у питанні постачання газу з Європейського Союзу.
Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович підтвердив намір ЄК спростити переговори з міжнародними фінансовими інститутами з метою фінансування закупівлі Україною необхідних обсягів газу для закачування в підземні газові сховища.
Довідка УНІАН. Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, який фокусує свою діяльність винятково на приватному секторі. Починаючи з 2004 року, IFC інвестувала в Україну 2 млрд дол. зі свого рахунку й мобілізувала 760 млн дол. за рахунок інших інвесторів.