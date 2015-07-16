IFC може надати трейдерам кредит для закупівлі та продажу газу Україні

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розглядає можливість надання трейдерам кредиту для закупівлі, зберігання в підземних сховищах (ПСГ) і подальшого продажу газу на ринку України.

Про це повідомив журналістам у четвер, 16 липня, міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«IFC розглядає можливість надання кредиту трейдеру, який візьме на свій баланс, зберігатиме і по можливості продаватиме, наприклад, «Нафтогазу». Зараз розглядаються різні схеми», - повідомив Демчишин.

За його словами, IFC зараз розглядає можливість надання кредиту на зазначені цілі в розмірі 300 млн євро.

Міністр також зазначив, що зараз кілька трейдерів готові співпрацювати за відповідною схемою.

Він також повідомив, що під час інвестиційного форуму Україна-США Міненерговугілля провело ряд зустрічей з фінансовими організаціями, на яких обговорювалося питання залучення кредитів на закупівлю газу в Україні на загальну суму близько 1 млрд дол.

«У Сполучених Штатах ми провели ряд зустрічей з офіційними представниками американського уряду, із фінансовими інститутами, зокрема з IFC, Світовим банком, з OPIC. Я думаю, що рішення щодо фінансування для закупівлі газу на опалювальний сезон буде найближчим часом досягнуто», - додав Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв про необхідність залучення іноземного капіталу в розмірі 1,5 млрд дол. для закачування газу в сховища в літній період.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС.

8 липня очільник Міністерства енергетики і вугільної промисловості Валерій Демчишин заявляв, що переговори з донорами про фінансування закачування Україною газу в сховища для проходження опалювального сезону поки що не принесли результату.

При цьому Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) має намір виділити близько 300 млн доларів кредиту для підтримки України у питанні постачання газу з Європейського Союзу.

Віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович підтвердив намір ЄК спростити переговори з міжнародними фінансовими інститутами з метою фінансування закупівлі Україною необхідних обсягів газу для закачування в підземні газові сховища.

Довідка УНІАН. Міжнародна фінансова корпорація (IFC), член групи Світового банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, який фокусує свою діяльність винятково на приватному секторі. Починаючи з 2004 року, IFC інвестувала в Україну 2 млрд дол. зі свого рахунку й мобілізувала 760 млн дол. за рахунок інших інвесторів.