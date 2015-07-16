Україна хоче купувати газ у Казахстану і Туркменістану, але качати треба через Росію

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України попросить Європейську комісію надати допомогу в переговорах з Російською Федерацією про постачання природного газу з Казахстану і Туркменістану в Україну.

Про це у twitter написав начальник управління європейської інтеграції Міненерговугілля Михайло Бно-Айріан, цитуючи міністра енергетики Володимира Демчишина на 12-му засіданні міждержавної українсько-казахської комісії з питань економічного співробітництва в Києві.

«Готовий звернутися до ЄК за сприянням у переговорах з нашим спільним сусідом, аби вони прокачали газ», - сказав Демчишин.

«Нам потрібен транзит і постачання центральноазіатського газу», - додав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2015 року на зустрічі з міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом Мередовим президент України Петро Порошенко відзначив зацікавленість України в поставках туркменського газу.

З 2006 року туркменський газ не поставлявся в Україну за прямими контрактами з Туркменістаном.

Єдиний шлях трубопровідної поставки туркменського газу в Україну лежить через територію Російської Федерації.