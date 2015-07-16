Російська компанія через нові реалії ринку передумала будувати нафтовий термінал у Голландії

Російська Група "Сума" розірвала контракт з портом Роттердама на будівництво нафтового терміналу через макроекономічну ситуацію та кон'юнктуру ринку, але залишається в порту з бункерувальним бізнесом, повідомив РИА Новости представник російської компанії.

Спочатку "Сума" планувала до 2015 року побудувати в Роттердамі нафтовий хаб для транспортування нафти з порту Приморськ та продажу сировини. Потім терміни введення в експлуатацію посунулися на 2016 рік.

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Інвестиції планувалися в розмірі 1 мільярда доларів. За проект відповідає Shtandart TT B. V. (100% належить "Сумі").

Ряд російських та іноземних ЗМІ раніше повідомляли, що у "Суми" виникли проблеми з реалізацією проекту.

"Контракт на будівництво терміналу розірвано. Рішення пов'язане зі змінами макроекономічної ситуації та кон'юнктури нафтового ринку", — повідомив представник "Суми" агентству.

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При цьому він зазначив, що сторони завершують проект в хороших відносинах і без будь-яких претензій один до одного.

"Група не йде з порту Роттердама, де у неї залишається стабільний бункерувальний бізнес", — додав представник "Суми".