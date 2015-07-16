Парламент дозволив "Нафтогазу" відбирати майно у підприємств-боржників

Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про запровадження мораторію на примусову реалізацію майна", що передбачають обмеження мораторію на відчуження майна боржників НАК «Нафтогаз України» з метою поліпшення фінансового становища компанії.

За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Прийнятий закон дає можливість відчужувати майно підприємств-боржників і реалізовувати його на користь «Нафтогазу».