Парламент дозволив "Нафтогазу" відбирати майно у підприємств-боржників
17:09, 16 липня 2015Енергетика
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За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів
Закон дає можливість відчужувати майно підприємств-боржників / Фото УНІАН
Верховна Рада ухвалила зміни до Закону "Про запровадження мораторію на примусову реалізацію майна", що передбачають обмеження мораторію на відчуження майна боржників НАК «Нафтогаз України» з метою поліпшення фінансового становища компанії.
За відповідне рішення проголосував 251 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Прийнятий закон дає можливість відчужувати майно підприємств-боржників і реалізовувати його на користь «Нафтогазу».
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