"Укрнафта" подала позов до англійського суду про порушення "Нафтогазом" акціонерної угоди

17:29, 16 липня 2015
Енергетика
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Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» подала позов до англійського суду про порушення її акціонером, держкомпанією «Нафтогаз України», акціонерної угоди.

Фото ukrnafta.com

Про це журналістам у Києві повідомив глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«На нас сьогодні (16 липня – УНІАН) подали в суд за акціонерною угодою. Міноритарії вважають, що ми її порушили або збираємося порушувати», - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня «Нафтогаз України» опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках.

Вперше у звітності найбільший енергетичний держхолдинг України визнав, що використав 10 млрд кубометрів газу, які належать «Укрнафті».

При цьому «Нафтогаз» вважає, що борг «Укрнафті» за спожитий обсяг газу становить 3,7 млрд грн.

У свою чергу, «Укрнафта» вважає, що використовувати для оцінки боргу ціни, встановлені НКРЕКП, не можна, оскільки в 2006-2007 рр. ціни на природний газ "Укрнафти" не регулювалися, а постанови НКРЕКП про встановлення цін на газ "Укрнафти" в 2008-2011 роках були скасовані у судовому порядку.

За словами члена наглядової ради «Укрнафти» Ігоря Коломойського, держхолдинг НАК «Нафтогаз України» винен «Укрнафті» близько 50 млрд грн за спожитий газ.

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