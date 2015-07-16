Суд не визнав компанію Фірташа власником майже 4 мільярдів кубів газу в сховищах

Відповідне рішення суд прийняв 7 липня 2015 року.

Згідно з матеріалами справи, «Укргаз-Енерго» повідомило, що станом на 1 липня 2015 року в ПСГ України знаходиться 3,99 млрд куб. м газу, що належить їй. Також «Укргаз-Енерго» просило суд визнати право власності на цей газ і зобов'язати держкомпанію «Укртрансгаз» не чинити опір на вимогу компанії відібрати зі сховищ дані обсяги газу.

У свою чергу суд, розглянувши деталі справи, прийняв рішення відмовити повністю «Укргаз-Енерго» в задоволенні її позовних вимог.

Як раніше повідомляв УНІАН, створене в лютому 2006 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» до квітня 2014 року було спільним підприємством НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія). З квітня 2006 року по січень 2008 року ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було єдиним постачальником природного газу в Україну.

Кіпрська компанія Сentragas holding, підконтрольна українському бізнесменові Дмитру Фірташу, сконцентрувала 50% акцій колись єдиного постачальника газу в Україну, «Укргаз-Енерго», після того, як НАК «Нафтогаз України» втратив свої частки в цій компанії.

7 липня 2015 року прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Міністерством внутрішніх справ розслідувати спробу групи Льовочкіна-Фірташа збанкрутувати Одеський припортовий завод шляхом завищення ціни на газ, який афілійовані компанії продавали підприємству.

Міністерство внутрішніх справ заарештувало вже 86 об'єктів групи компаній Дмитра Фірташа Ostchem.

Дмитро Фірташ знаходиться під підозрою спецслужб США в причетності до низки корупційних схем.