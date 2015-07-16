"Нафтогаз" розраховує отримати $300 мільйонів кредиту від ЄБРР вже цієї осені
18:58, 16 липня 2015Енергетика
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Також у компанії нагадали, що кредит видається під державні гарантії на закупівлю природного газу.
REUTERS
НАК «Нафтогаз України» розраховує у вересні-жовтні 2015 року отримати кредит у розмірі 300 млн дол. від Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю природного газу для проходження наступного опалювального сезону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції в Кабміні повідомив заступник голови «Нафтогазу» Сергій Коновець.
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«Плануємо отримати кредит у вересні-жовтні. Розраховуємо на позитивну відповідь з боку керівництва ЄБРР», - сказав Коновець.
Також він нагадав, що кредит видається під державні гарантії на закупівлю природного газу.
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