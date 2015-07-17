Росія обмірковує постачання зрідженого газу через окупований Крим до Сирії - ЗМІ
Експерти вважають перспективу цієї ідеї туманною.
Росія розглядає можливість постачання до 200 тис. тонн зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) в рік в Сирію через термінали, які простоюють у порту Керчі, розташованому в анексованому Криму, передає Reuters з посиланням на трейдерів.
За їх даними, мова йде про постачання ЗВГ найбільшого в РФ виробника та експортера зрідженого газу - Сибура - через посередницькі держкомпанії.
Представник Сибура спростував участь у подібних схемах.
На території Керченського морського торгового порту (МТП) знаходяться чотири термінали з перевалки ЗВГ загальною потужністю понад 2 мільйони тонн у рік.
Читайте такожІран повертається на ринок нафти: Росії доведеться ще сильніше "затягнути пояси"Три з чотирьох терміналів раніше працювали за схемою прямого варіанта перевантаження (залізнична цистерна-судно) і тільки один термінал мав невеликі потужності зі зберігання ЗВГ. Кожен з терміналів озвучував плани розширення потужностей перевалки або будівництва резервуарів для зберігання ЗВГ.
Однак після анексії Росією Криму в березні 2014 року і введення санкцій відносно Керченського МТП влітку минулого року про перспективи розвитку терміналів довелося забути.
За словами учасника ринку, можливість поставок ЗВГ в Сирію через термінали в Керчі, а не через інший чорноморський порт - Тамань в Краснодарському краї - виглядає логічно.
"Тамань працює з європейськими покупцями, а через Керч цілком логічно було б працювати тим країнам, кому байдужі санкції ЄС (щодо Росії)", - зазначив він.
У той же час, складна логістика постачання і відсутність мосту між материковою частиною РФ і окупованим Кримом робить перспективи розвитку терміналів туманними.
Інший учасник ринку зазначив, що без держпідтримки активізувати роботу терміналів в Керчі не вийде.
"Чутки щодо активізації роботи терміналів у Керчі ходили й раніше, але без держпідтримки (РФ) це неможливо", - сказав трейдер.