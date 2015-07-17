Зростання цін на нафту триває, незважаючи на надлишок пропозиції на ринку

На світових торгах у п'ятницю, 17 липня, ціни на нафту продовжили зростати, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість Brent піднялася на 0,19% - до 57,03 долара за барель, WTI - на 0,14%, до 50,98 долара за барель.

Як відзначають експерти, зростання цін на паливо триває, незважаючи на надлишок пропозиції на ринку, тому процес буде недовгим.

Читайте такожІран повертається на ринок нафти: Росії доведеться ще сильніше "затягнути пояси"Як повідомляв УНІАН, 16 липня ціни на нафту росли на тлі статданих щодо запасів палива в США.

За даними управління енергетичної інформації Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 10 липня, скоротилися на 4,3 мільйона барелів - до 461,4 мільйона барелів. Зниження запасів виявилося більш значним, ніж очікували експерти.