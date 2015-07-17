Росія придумала, як, оминаючи санкції, ввезти нафтогазове обладнання

Федеральна антимонопольна служба Росії направила в уряд список товарів, для ввезення яких не знадобиться згода власника бренду, пишуть "Ведомости".

У перелік товару увійшло обладнання для бурових робіт (інструменти для буріння скельних порід, машини для буріння ґрунту, плавучі крани та бурові платформи) – крім медичних виробів, фармацевтики, парфумерії, безалкогольних напоїв та засобів гігієни, які обговорювалися раніше.

Паралельний імпорт було запропоновано легалізувати для зниження споживчих цін, але бурове обладнання до товарів масового попиту не відноситься. Це - антисанкційний крок, визнає один з чиновників, які брали участь в обговоренні документа.

Читайте такожРосійські компанії вже шикуються в чергу за пенсійними грошимаВнести у список устаткування для бурових робіт запропонувало Міненерго. Зараз заборонено експорт в Росію морських нафтовидобувних платформ та електроніки для них, бурового устаткування, електричних насосів. За даними Міненерго, під заборону підпали 68% імпортованого нафтогазовими компаніями обладнання. Представник ФАС не відповів на запит «Ведомостей», його колега з Міненерго запропонував почекати рішення уряду.

Чиновник Міненерго сумнівається, що паралельний імпорт допоможе обійти санкції. Це - високотехнологічна галузь, все залежить від якості і не факт, що обладнання з Китаю буде на належному рівні. Все залежить від конкретних найменувань, що потрапили в список, а він з Міненерго не узгоджувався, нарікає чиновник.

Зараз товар, бренд якого захищається, може ввезти в Росію тільки сам правовласник або офіційно авторизований їм постачальник – імпорт без дозволу правовласника порушує його виключні права на товарний знак. Після легалізації паралельного імпорту можна буде ввезти товар в одну з країн Митного союзу і вільно перепродувати в інші, не питаючи дозволу правовласника.

Заборона на постачання технологій для російських нафтогазових компаній може ускладнити підтримання поточних темпів видобутку ресурсів на родовищах в Західному Сибіру, що виснажуються, попереджали аналітики Fitch.

Затягти введення легалізації паралельного імпорту може Євразійська економічна комісія (ЄЕК). Її голова Віктор Христенко виступив проти легалізації. У квітні прем'єр-міністр Дмитро Медведєв підтримав легалізацію – але після консультацій і за згодою ЄЕК.