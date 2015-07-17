Американська Frontera будуватиме LNG-термінал в Україні - Яценюк

Американська компанія Frontera Resources Corporation має намір почати будівництво в Україні LNG-терміналу з прийому скрапленого газу.

Про це в ході Години запитань до уряду в парламенті заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Американська компанія Frontera почне будівництво LNG-терміналу і почне постачання природного газу в Україну завдяки будівництву цього терміналу», - сказав він.

При цьому прем'єр нагадав, що 13 липня у рамках першого американо-українського бізнес-форуму у Вашингтоні керівництво НАК «Нафтогаз України» підписало меморандум про взаєморозуміння з компанією Frontera.

Як повідомляв УНІАН, у ході зустрічі в Вашингтоні 13 липня українська делегація обговорила з представниками американської нафтогазової компанії Frontera питання співпраці у сфері розвідки і розробки родовищ нафти і газу України, а також реалізації проекту імпорту LNG (скрапленого газу) з потужностей американської компанії в Грузії.

Довідка УНІАН. Frontera Resources Corporation - міжнародна компанія, що займається розвідкою і видобуванням газу і нафти, була заснована в 1996 році. Стратегія компанії полягає в пошуку перспектив видобування вуглеводнів у країнах Східної Європи, які належать до Чорноморського басейну.