У РФ дивуються: чому Україна не купує газ, якщо для цього "створені всі умови"

Глава Міністерства енергетики РФ Олександр Новак вважає, що для України створено всі необхідні умови для купівлі російського газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам у Москві.

«Для України створено всі необхідні умови для купівлі та закачування газу. І те, що вони зараз не закачують газ, - це питання не економічного характеру. Це питання або відсутності грошей у «Нафтогазу», або наявності бажання української сторони загострювати ситуацію», - сказав Новак.

Читайте такожГазова війна з Росією: час грає на користь України Російський міністр зазначив, що для реалізації угод на транзит і постачання газу не потрібні ніякі протоколи, на яких наполягають Україна і Євросоюз.

«Всі необхідні умови для закупівлі газу і закачування створені, забезпечена конкурентоспроможна ціна. Ніяких нових протоколів не потрібно», - сказав він.

При цьому Новак підкреслив, що якщо Україна в серпні не почне закачувати газ у свої ПСГ (підземні сховища), то є ризики, що українська сторона не зможе закачати до середини жовтня 19 млрд куб. м для підготовки до осінньо-зимового періоду.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 30 червня заявив, що кінцева ціна для України на газ з РФ в третьому кварталі з урахуванням знижки складе 247,18 дол. за тисячу кубометрів. В результаті знижка становитиме тільки 39,97 дол. за тисячу кубометрів, або 13,92%.

Таким чином, Росія зменшила знижку на газ для України з 30% від ціни, обчисленої за формулою згідно з контрактом, до 13,92%.

«Нафтогаз України» з 1 липня припинив закупівлю газу у російської компанії «Газпром», оскільки 30 червня закінчився термін дії додаткової угоди між двома сторонами, а умови подальшого постачання російського газу в Україну не були погоджені під час тристоронніх переговорів у Відні.