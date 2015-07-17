Яценюк: Україна підписала меморандум з Riverstone про збільшення закупівель газу

Україна підписала меморандум з європейським підрозділом американської компанії Riverstone про збільшення закупівель газу для української промисловості, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«В енергетиці також у нас підписаний меморандум з європейським підрозділом американської компанії Riverstone щодо збільшення обсягів придбання природного газу для потреб української промисловості та для потреб української економіки», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, американська компанія Frontera Resources Corporation має намір почати будівництво в Україні LNG-терміналу з прийому зрідженого газу.

Під час зустрічі в Вашингтоні 13 липня українська делегація зустрілася з представниками американської нафтогазової компанією Frontera. Сторони обговорили питання співпраці у сфері розвідки і розробки родовищ нафти і газу України, а також реалізації проекту імпорту СПГ (скрапленого газу) з потужностей американської компанії в Грузії.

Довідка УНІАН. Frontera Resources Corporation - міжнародна компанія, що займається розвідкою і видобутком газу і нафти, була заснована в 1996 році. Стратегія компанії полягає в пошуку перспектив видобутку вуглеводнів в країнах Східної Європи, які відносяться до Чорноморського басейну.