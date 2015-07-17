Прем'єр запропонував зменшити вдвічі ренту на видобуток нафти і газу задля енергонезалежності від Росії

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході Години запитань до уряду закликав Верховну Раду підтримати пропозицію уряду про зменшення вдвічі ренти за користування надрами.

«Я пропоную Верховній Раді зменшити ставки податків для видобувних компаній», - сказав він.

За словами Яценюка, це рішення дозволить прискорити досягнення енергетичної незалежності країни.

«Мета, яку поставив уряд, - через 10 років стати енергетично незалежною державою. Ми повинні злізти з російської залежності. ...Уряд пропонує на ваш розгляд зменшення ставок і тарифів у енергетичному секторі», - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України ухвалив рішення винести на розгляд Верховної Ради законопроект про скорочення з 1 жовтня на 50% ставок ренти за користування надрами, збільшені наприкінці 2014 року в умовах гострої нестачі державних фінансів.

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При цьому ставка ренти для свердловин глибиною до 5 км зменшиться з 55% до 29%, для свердловин глибиною більше 5 км - із 28% до 14%.

Наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України. Згідно із законом, підвищене оподаткування приватних нафтогазовидобувних компаній вводиться на постійній основі, а не як планувалося раніше - на рік. Зокрема, для нафти - 45% при видобутку до 5 км, 21% - понад 5 км. Для природного газу, який реалізується не для потреб населення, - 55% при видобутку до 5 км, 28% - при заляганні понад 5 км.

Для компаній, які ведуть видобуток вуглеводнів за договорами спільної діяльності, незалежно від глибини залягання ресурсів, рентна ставка становитиме: в 1-му кварталі 2015 року - 60%; у 2-му кварталі - 65%; у 3-му кварталі - 70%.

Низка приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, неодноразово заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні після схвалення Верховною Радою податкових ініціатив уряду, що призведе до зниження бурових робіт у 2015 році й падіння видобутку газу.