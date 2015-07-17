Україна в червні скоротила споживання газу майже на третину

14:04, 17 липня 2015
Енергетика
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Україна у червні 2015 року скоротила споживання природного газу порівняно з червнем 2014 на 26,1%, - до 1,091 млрд куб. м, повідомляє Державна служба статистики.

Украина в июне сократила потребление газа на 26% - Госстат / Фото УНИАН

За даними Держстату, споживання газу у червні 2015 року скоротилося порівняно з попереднім місяцем на 19,8%.

Також, за даними служби, споживання вугілля в Україні за червень 2015 року скоротилося порівняно з червнем 2014 року на 32,7%, - до 3,442 млн тонн, а порівняно з травнем 2015 року - скоротилося на 5%.

Споживання нафти в Україні за червень 2015 року скоротилося порівняно з червнем 2014 на 75,2%, - до 61,6 тис. тонн, а порівняно з травнем 2015 року - скоротилося на 5,4%.

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Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» прогнозує падіння споживання природного газу у 2015 році порівняно з 2014 роком на 20%, - до 34 млрд куб. м.

За словами голови «Укртрансгазу» Ігоря Прокопіва, скорочення споживання газу зумовлено відділенням від енергосистеми України окупованих районів Донбасу та падінням промислового виробництва.

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