Україна домовляється про постачання вугілля і газу з Казахстану

Україна і Казахстан домовилися розбудовувати подальші відносини у сфері торговельно-економічного співробітництва на основі норм і принципів Світової організації торгівлі (СОТ), що приведе до нарощування товарообороту між країнами.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, відповідні домовленості були закріплені в протоколі дванадцятого засідання Спільної міждержавної українсько-казахстанської комісії з економічного співробітництва, який було підписано 16 липня.

Згідно з протоколом, делегації експертів від держав повинні будуть вирішити питання поставок в Україну вугілля марки «А» (антрацит), а також поставок і транзиту трубопровідним транспортом через Україну нафти.

«Учасники засідання також домовилися вивчити питання поставок в Україну казахстанського природного газу й транзиту через територію Казахстану туркменського та узбецького газу», - зазначається також у повідомленні.

Крім того, Україна і Казахстан також мають намір розробити нову стратегію двосторонніх відносин, у якій буде враховано інтерес держав у енергетичному машинобудуванні, авіабудуванні та розвитку космічної галузі.

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«Актуальною для українських підприємств є участь у реалізації державних програм і проектів Казахстану, в першу чергу, в сферах транспорту та супутньої інфраструктури, енергетики, авіабудування та мирного освоєння космосу», - цитується в повідомленні віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

За даними прес-служби, сторони також обговорили перспективи реалізації проектів зі створення в Казахстані спільних підприємств із виробництва сільськогосподарської та залізничної техніки; реалізації спільних атомно-енергетичних програм; модернізації та створення нових енергетичних об'єктів, залучення українських фахівців та технологій у галузі геологорозвідки, буріння та транспортування казахстанських вуглеводнів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна підписала двосторонній протокол про доступ товарів на ринок Казахстану в зв'язку зі вступом країни до СОТ, який передбачає можливість захисту торгових інтересів України в разі введення обмежувальних заходів.