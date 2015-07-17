Запорізька АЕС обґрунтувала продовження експлуатації другого енергоблоку

Запорізька атомна електростанція направила до Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) комплексний аналіз безпеки енергоблоку №2 для продовження його експлуатації, йдеться в повідомленні станції.

«Проведений аналіз технічного стану енергоблоку №2 показує, що технічний стан систем і елементів енергоблоку, важливих для безпеки, забезпечує надійне виконання покладених на них функціональних завдань», - йдеться в повідомленні АЕС.

Як зазначають на станції, наданий ДІЯРУ документ дозволяє зробити висновок, що проект енергоблоку, технічні засоби та адміністративні заходи з захисту споруд, систем та елементів забезпечують безпечну, надійну і ефективну експлуатацію енергоблоку №2.

«За результатами виконаного аналізу випливає однозначний висновок про відсутність причин зниження рівня безпеки енергоблока під час експлуатації блоку №2 у понадпроектний термін, більше того, існує стійка тенденція підвищення рівня безпеки у мірі впровадження організаційно-технічних заходів різних програм із підвищення безпеки», - зазначають на станції.

Згідно з повідомленням, у даний момент «Комплексний аналіз безпеки енергоблоку №2 Запорізької АЕС» знаходиться на погодженні в Держатомрегулювання України і проходить державну експертизу.

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Як повідомляв УНІАН, держкомпанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, вважає своїм головним завданням продовження терміну служби діючих атомних блоків, а не будівництво нових.

У планах компанії – за 6 років продовжити термін експлуатації 9 з 15 енергоблоків, оскільки до 2020 року у них закінчується проектний термін служби.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році.