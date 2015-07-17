У Росії підрахували, коли зроблять окупований Крим энергозабезпеченим

Для розв'язання завдань сталого енергозабезпечення і водопостачання окупованого Криму потрібно два-три роки, Рада Федерації буде тримати це питання на контролі, написала спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко в своєму блозі на сайті палати, передає РІА "Новости".

"За оцінкою фахівців, для вирішення (цих) завдань буде потрібно два-три роки. Рада Федерації як палата регіонів має намір постійно тримати це питання в полі зору. Конституція наділяє нас контрольними повноваженнями, і, якщо виникне необхідність, ми скористаємося ними", — написала вона у своєму блозі.

Читайте такожРосія обмірковує постачання зрідженого газу через окупований Крим у Сирії - ЗМІВона нагадала, що для налагодження сталого енерго - і водопостачання анексованого Криму вже розроблені і починають здійснюватися комплексні заходи. "Йде підготовка до прокладання кабелю по дну Керченської протоки. Будуть побудовані дві ТЕЦ для потреб (окупованих) Севастополя та Республіки Крим. Тривають проектні роботи на об'єктах водопостачання", — зазначила вона. При цьому Матвієнко підкреслила, що це "капіталомісткі" проекти, до реалізації яких залучаються не лише бюджетні ресурси, але і кошти енергетичних компаній.

Матвієнко констатувала, що в ході поїздки в окупований Крим вона переконалася в тому, що так званий перехідний період на території півострова завершений.

"Я переконалася і в іншому: "страшилки", що запускаються Києвом, Заходом на тему того, що Крим - це територія анексована, що все, що відбувається тут незаконне і тимчасове, на настроях людей не позначається. Кримчани повною мірою відчувають себе російськими громадянами, які пов'язують майбутнє півострова, власне майбутнє з Росією, заряджені на активну роботу", — написала вона.