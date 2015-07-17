Україна може отримати гроші з США на будівництво LNG-терміналу

Американська нафтогазова компанія Frontera Resources Corporation зацікавлена у будівництві LNG-терміналу в Україні для постачань скрапленого газу з Грузії, де компанія має намір видобувати «блакитне паливо».

Про це написав на своїй сторінці у Facebook директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, додавши, що Frontera висловила інтерес до вкладення інвестицій у розвідку й видобуток нафти і газу в Україні.

«Frontera Resources також висловила зацікавленість інвестувати в будівництво LNG-терміналу на чорноморському узбережжі України. Компанія планує використовувати його для постачань газу зі своїх родовищ у Грузії через проектований нею газифікаційний термінал на чорноморському узбережжі Грузії», - написав Вітренко.

Комментарии по некоторым результатам поездки в США:1. Подписание меморандума о взаимопонимании с Frontera... Posted by Юрий Витренко on 17 липня 2015 р.

За його словами, Україна готова серйозно опрацьовувати проект будівництва терміналу, оскільки Frontera підтвердила свої перспективні видобувні ресурси видобутку на рівні 300 млрд кубометрів, що покриває всі потреби імпорту України протягом 15 років, виходячи з поточних обсягів імпорту. І це незважаючи на плани України щодо значного скорочення споживання «блакитного палива».

«Це не означає, що будівництво почнеться завтра. Перед тим, як прийняти таке рішення, треба буде провести ще багато економічних і технічних розрахунків. Саме цим ми зараз і займемося», - додав Вітренко.

При цьому він зазначив, що також буде опрацьовуватися можливість транзиту газу з терміналу в Європу через українську ГТС.

Директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу» також повідомив, що брати участь у фінансуванні будівництва терміналу українська сторона не планує.

Він нагадав, що раніше проблеми з реалізацією проекту будівництва LNG-терміналу в Україні були викликані труднощами, які могли виникнути з отриманням дозволу на прохід кораблів зі скрапленим газом через протоку Босфор.

«Проект Frontera Resources цієї проблеми не має, оскільки газ повинен іти з Грузії Чорним морем», - зазначив Вітренко.

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Як повідомляв УНІАН, американська компанія Frontera Resources Corporation має намір почати будівництво в Україні LNG-терміналу з прийому скрапленого газу.

У ході зустрічі в Вашингтоні 13 липня українська делегація зустрілася з представниками американської нафтогазової компанії Frontera Resources Corporation. Сторони обговорили питання співпраці у сфері розвідки і розробки родовищ нафти і газу України, а також реалізації проекту імпорту СПГ (скрапленого газу) з потужностей американської компанії в Грузії.

Довідка УНІАН. Frontera Resources Corporation - міжнародна компанія, що займається розвідкою і видобутком газу і нафти, була заснована в 1996 році. Стратегія компанії полягає в пошуку перспектив видобутку вуглеводнів у країнах Східної Європи, які належать до Чорноморського басейну.

Плани з будівництва LNG-терміналу в Україні були озвучені ще у 2010 році. При цьому сам проект опинився в центрі скандалів і не був реалізований. Так, у грудні 2010 року було створено держпідприємство «Національний проект «LNG-термінал», яке повинне було координувати роботу з будівництва терміналу. На початку 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту, яке пізніше було затверджене Кабміном. Згідно ТЕО, проект можливо було реалізувати протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна отримати вже у 2016 році. Вартість будівництва LNG-терміналу оцінювалася у 846 млн євро. Державна частка в реалізованому проекті становила б 25%+1 акція.

Разом з тим, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) скандальну угоду на 1 млрд євро про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як стало відомо, документ був підписаний головою Держінвестпроекту Владиславом Каськівим із нібито представником компанії Джорді Бонвехі, який не мав повноважень на це, а пізніше з'ясувалося, що він був лижним інструктором.