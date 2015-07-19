МВС розслідує розкрадання 60 мільйонів доларів співробітниками "Чорноморнафтогазу"

Про це глава МВС Арсен Аваков повідомив у Facebook.

Встановлено, що згідно з матеріалами тендерної документації "Чорноморнафтогазу", а також аналізу ринкових цін - вартість подібних буксирів "Petra Admiral" і "Petra Majestic" виробництва одного і того ж малазійського заводу не повинна перевищувати $35 млн за одне судно.

У той же час фактично вони були придбані "Чорноморнафтогазом" за ціною близько $60 мільйонів.

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Також встановлено, що службові особи "Чорноморнафтогазу" при проведенні закупівлі цих буксирів, заволоділи державними коштами, завищивши реальну вартість суден, шляхом залучення до закупівлі посередників - українського підприємства "Sea dynasty ltd" і британської компанії "Very lux Company LLP", на рахунки яких були перераховані держкошти "Чорноморнафтогазу" в сумі $121 млн.

"Розраховуємо, що справу у нас не заберуть, і МВС зможе ефективно і швидко її розслідувати", - зазначив Аваков.