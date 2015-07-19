Демчишин: Україна вже два тижні не використовує російський газ

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, передає "5 канал" .

Він зазначив, що Україна наповнює сховища газом зі Словаччини, а також користується власним видобутком.

"Протягом останніх двох тижнів ми не отримуємо газу для нашого власного споживання чи використання", - наголосив Демчишин.

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При цьому він заявив, що Росія транзитує збільшений об’єм газу, тому через українську ГТС прокачується газ, але наша країна не залишає його для себе.

"Ми на даний момент закачуємо газ в сховища, в об’ємі десь приблизно 30 млн кубів щоденно. Приблизно 14-15 млн ми отримуємо із Словаччини, 15 нам залишається свого, власного видобутку, який ми закачуємо в сховища", - сказав Демчишин.