На світових торгах у понеділок, 20 липня, ціни на нафту знижуються на тлі зміцнення долара і побоювання учасників ринку, що надлишок пропозиції збільшиться після зняття санкцій з Ірану, передає Reuters.

Так, з початку торгів вартість Brent впала на 0,16%, до $57,01 за барель, WTI - на 0,33%, до $50,72 за барель.

Читайте такожПрем'єр запропонував зменшити вдвічі ренту на видобуток нафти і газу задля енергонезалежності від РосіїДолар росте до світових валют на очікуваннях швидкого збільшення відсоткової ставки в США.

Нагадаємо, Іран і "шістка" міжнародних переговірників 14 липня досягли історичної угоди щодо врегулювання іранської атомної проблеми, результатом чого стане зняття санкцій з Ірану і його вихід на енергоринок.