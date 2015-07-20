У Міненерго розраховують отримати допомогу Заходу на закупівлю газу до вересня

Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища.

Про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин в ефірі "П'ятого каналу" 19 липня.

При цьому він зазначив, що остаточних домовленостей щодо виділення коштів досягти поки не вдалося.

Читайте такожПрем'єр запропонував зменшити вдвічі ренту на видобуток нафти і газу задля енергонезалежності від РосіїКрім того, міністр розповів, що нинішні темпи закачування газу в ПСГ складають близько 30 млн кубометрів, що дасть можливість заповнити сховища до початку опалювального сезону не більше ніж до 15 млрд кубометрів. При цьому він нагадав, що в минулому році на початок опалювального сезону в ПСГ перебувало 16,5 млрд кубометрів газу, а на час його завершення залишилося 7 млрд куб. м.

«Якщо будуть такі температурні режими, як в минулому році, то в принципі 15 млрд кубометрів нам буде впритул, але ми розуміємо, що вгадувати неправильно і необхідно підготуватися до опалювального сезону адекватно", - зазначив Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв про необхідність залучення іноземного капіталу у розмірі 1,5 млрд дол. для закачування газу в сховища в літній період.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС.

8 липня глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Валерій Демчишин заявляв, що переговори з донорами про фінансування закачування Україною газу в сховища для проходження опалювального сезону поки не принесли результату.

При цьому Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) повідомив, що має намір виділити близько 300 млн доларів кредиту для підтримки України у питанні постачання газу з Європейського Союзу.

16 липня Демчишин повідомив, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розглядає можливість надання трейдерам кредиту для закупівлі, зберігання у ПСГ та подальшого продажу газу на ринку України.