Третій енергоблок Рівненської АЕС після 58 діб ремонту підключено до мережі

їРівненська атомна електростанція 20 липня о 3:49 підключила до енергомережі країни блок №3 після проведення ремонту, йдеться в повідомленні держкомпанії «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, тривалість середнього планово-попереджувального ремонту становила 58 діб при плані - 66 діб.

У повідомленні наголошується, що організація цілодобової роботи ремонтного персоналу, оптимізація ремонтних робіт дали змогу скоротити терміни проведення ремонту, не втрачаючи їх якості.

Читайте також"Енергоатом" за півроку збільшив дохід від реалізації електроенергії на 48,5%При цьому прес-служба компанії уточнює, що 21 липня відповідно до узгодженої заявки графіком ремонтів енергоблоків АЕС України планується виведення у планово-попереджувальний ремонт енергоблоку №4 РАЕС.

Ремонт вважається середнім і розрахований на 61 добу. Під час ремонту планується виконати як регламентні, так понадрегламентні роботи, спрямовані на підвищення безпеки.

Також повідомляється, що станом на 20 липня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

На енергоблоці №4 Запорізької АЕС – 44-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС – шоста доба планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС – 72-а доба капітального планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС – 4 830 МВт, для Рівненської АЕС – 1 740 МВт, для Южно-Української АЕС – 860 МВт, для Хмельницької АЕС – 1 770 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС-у межах норми.

Довідка УНІАН. За встановленими потужностями ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діє чотири атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із шістьма реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.