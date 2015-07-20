Україна продовжує нарощувати запаси газу в сховищах

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 13 по 18 липня збільшилися на 1,1%, або на 144 млн кубометрів, - до 12,493 млрд кубометрів.

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, добовий обсяг закачування природного газу в сховища становить близько 20 млн куб. м, тоді як станом на 13 липня закачування становило 40 млн куб. м.

Читайте такожУ Міненерго розраховують отримати допомогу Заходу на закупівлю газу до вересняЯк повідомляв УНІАН, Україна в 2015 році планує закачати в підземні сховища 13,879 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2015-2016 рр. та гарантування безперебійного транзиту російського газу в країни Європейського Союзу.

Відбір природного газу з підземних сховищ у 2015 році заплановано на рівні 8,688 млрд кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує до вересня отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.