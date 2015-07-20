Донори виділять Україні 100 мільйонів євро для добудови "Укриття" на ЧАЕС

Асамблея донорів виділить Україні ще 100 млн євро, яких не вистачало для будівництва об'єкту «Укриття» в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це на брифінгу повідомив віце-прем'єр України Валерій Вощевський, уточнивши, що загальна вартість проекту становить 1,5 млрд євро.

«Майже всі донори підтвердили свій додатковий внесок для того, щоб перекрити ці 100 млн євро, яких нам не вистачало для завершення робіт на об'єкті «Укриття», - сказав Вощевський.

За його словами, відповідних домовленостей було досягнуто за підсумками конференції Асамблеї донорів Чорнобильського фонду «Укриття», а також Асамблеї донорів Рахунка ядерної безпеки, яка відбулася 16 липня в Лондоні, де була присутня й українська делегація.

Вощевський зазначив, що донори внесуть свої внески найближчим часом, а також наголосив, що завдяки цьому добудова об'єкта буде виконана в заплановані терміни.

«Донорська конференція показала, що донори зацікавлені у виконанні цього проекту в листопаді 2017 року», - додав віце-прем'єр.

Разом із тим він повідомив, що для добудови сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), в якому передбачається зберігання до 100 років палива перших трьох блоків Чорнобильської атомної електростанції, не вистачає 70 млн євро.

За словами чиновника, наприкінці поточного року уряд має намір домовитися про ще одну асамблею з Європейським банком реконструкції та розвитку, на якій обговорюватиметься питання пошуку відсутніх коштів.

Також Вощевський нагадав, що загальна вартість проекту становить 320 млн євро, а термін його завершення заплановано на кінець 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні головний інженер проекту «Укриття» Володимир Каштанов повідомив, що будівництво нового безпечного конфайнменту для четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС йде згідно з графіком і має завершитися до 30 листопада 2017 року.

Довідка УНІАН. У вересні 2007 року Чорнобильська АЕС і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту (НБК) над об'єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС. Первісна вартість будівництва оцінювалася в 980 млн євро. Однак через 6 років оцінка вартості будівництва об'єкту збільшилася на 500 млн євро.

У кінцевому підсумку влітку 2014 року Асамблея донорів Чорнобильського фонду «Укриття» прийняла рішення збільшити до 650 млн євро додатковий внесок країн-донорів для успішного завершення будівництва загороджувального контуру нового безпечного конфайнменту (торцевих стін) з метою перетворити Чорнобильську атомну електростанцію на безпечний та екологічно стабільний об'єкт.