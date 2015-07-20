Імпортний газ для України у червні коштував на митниці в середньому $266,56

Середня митна вартість імпортованого до України газу в червні 2015 року становила 266,56 дол., або 5855,12 грн за тисячу кубометрів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Відповідні дані було отримано в результаті аналізу періодичних митних декларацій, що оформляються при транспортуванні «блакитного палива» на територію України.

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Як повідомляв УНІАН, середня митна вартість імпортованого в Україну газу в березні 2015 року становила 308,65 дол., або 7739,73 грн за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, середньозважена ціна імпортного газу для України з РФ і Європи в I кварталі 2015 року знизилась порівняно з IV кварталом 2014 року на 12,5%, - до 315 дол. за тис. кубометрів з 360 дол.