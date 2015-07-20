Американці можуть замість будівництва LNG-терміналу в Україні орендувати плавучу платформу

Американська компанія Frontera, яка висловила інтерес до поставок зрідженого газу з Грузії до України, більш за все може орендувати плавучий термінал з приймання газу, а не будуватиме стаціонарний термінал в Україні.

Про це на брифінгу сказав директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Зараз є альтернативна технологія, коли можна використовувати плавучий термінал для розрідження або для скраплення газу. Відповідно, є альтернатива вкладатися (в будівництво - УНІАН) чи просто орендувати і платити орендну плату», - сказав Вітренко.

«Враховуючи те, що на світовому ринку LNG є певний надлишок як потужностей, так і принципу пропозиції LNG, то зараз плавучі платформи можна орендувати відносно легко і за невеликі гроші... Це найімовірніший сценарій», - додав представник «Нафтогазу».

За його словами, про конкретні плани компанії Frontera в Україні говорити ще рано, оскільки вони лише недавно отримали оцінку запасів газу на родовищах в Грузії, які становлять близько 300 млрд куб. м. Також Вітренко розповів, що в подальшому компанії Frontera необхідно буде провести ряд економічних аналізів - як видобувати газ, експортувати, як продавати, і лише після цього приступити до наступного етапу до початку реального видобутку газу - розвідувального буріння.

«Ми на початку дуже важливого, але складного й довгого шляху. Через 2-3 роки ми зможемо детальніше говорити про конкретні поставки газу до України. І це той термін, який ми обговорювали з Frontera - 2017 рік», - додав Вітренко.

Разом з тим він зазначив, що для Frontera поставки газу до України або транзит в Європу є найперспективнішими, оскільки внутрішній ринок Грузії не зможе споживати більше «блакитного палива», ніж зараз. При цьому експорт до Росії, Азербайджану чи Туреччини, на думку Вітренка, Frontera не здійснюватиме.

«Для нас було зрозуміло, що для Frontera український ринок, як з точки зору споживання газу в Україні, так і з точки зору транспортування через Україну в Європу, є дуже перспективним, якщо не сказати єдино можливим», - зазначив директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу».

Водночас він підкреслив, що українська сторона заявляла компанії про плани значного скорочення споживання газу в Україні, для того, щоб Frontera змогла детально вивчити всі свої ризики при реалізації своїх планів.

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Як повідомляв УНІАН, американська компанія Frontera Resources Corporation у рамках першого американсько-українського бізнес-форуму у Вашингтоні 13 липня, підписала меморандум з НАК «Нафтогаз Україна» про співробітництво. Зокрема, сторони обговорили питання співпраці у сфері розвідки і розробки родовищ нафти і газу України, а також реалізації проекту імпорту зрідженого газу з потужностей американської компанії в Грузії.

17 липня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Frontera має намір почати будівництво в Україні LNG-терміналу з приймання зрідженого газу.

Довідка УНІАН. Frontera Resources Corporation - міжнародна компанія, яка займається розвідкою і видобутком газу і нафти, була заснована в 1996 році. Стратегія компанії полягає в пошуку перспектив видобутку вуглеводнів у країнах Східної Європи, які належать до Чорноморського басейну.

За 2014 рік компанія видобула 5,3 млн куб. м газу, а також отримала 12,5 млн дол. збитків при виручці в 6,4 млн дол.

Плани з будівництва LNG-терміналу в Україні були озвучені ще в 2010 році. При цьому сам проект опинився в центрі скандалів і не був реалізований. Так, у грудні 2010 року було створено держпідприємство «Національний проект «LNG-термінал», яке мало координувати роботу з будівництва терміналу. На початку 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту, яке пізніше було затверджене Кабміном. Згідно ТЕО, проект можливо було реалізувати протягом 49 місяців. Перші обсяги газу можна отримати вже у 2016 році. Вартість будівництва LNG-терміналу оцінювалася в 846 млн євро. Державна частка в реалізованому проекті становила б 25%+1 акція.

Разом з тим, 26 листопада 2012 року Україна підписала з компанією Gas Natural Fenosa (Іспанія) скандальну угоду на 1 млрд євро про співпрацю в реалізації національного проекту «LNG-термінал». Як стало відомо, документ був підписаний головою Держінвестпроекту Владиславом Каськівим з нібито представником компанії Джорді Бонвехі, який не мав повноважень на це, а пізніше з'ясувалося, що він був лижним інструктором.