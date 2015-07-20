Україна може повністю відмовитися від імпорту газу до 2025 року - експерт

Про це повідомив на прес-конференції президент Центру «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

"У 2013 році обсяг споживання газу становив близько 50 млрд куб. м, у 2014 році - 42 млрд куб. м. В цьому році очікується споживання на рівні близько 35 млрд куб. м. Якщо ми будемо скорочувати споживання такими темпами, то вже в районі 2025 року ми зможемо вийти на повну відмову від імпорту газу, причому не важливо звідки - з Європи або Росії. Це стане можливим не лише за рахунок скорочення обсягів споживання, але і за рахунок нарощування власного видобутку газу", - повідомив Гончар і додав, що при цілеспрямованій урядовій політиці Україна може вийти на мінімальний обсяг імпорту газу, до декількох мільярдів кубометрів, вже до 2020 року.

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При цьому Гончар зазначив, що стрімке скорочення споживання газу за останні роки є не результатом застосування політики газозаощадження або енергоефективності, а викликане скороченням виробництва промислових підприємств по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними НАК «Нафтогаз України», в 2014 році Україна скоротила споживання природного газу порівняно з 2013 роком на 16% - до 42,6 млрд куб. м з 50,4 млрд кубометрів. За прогнозами «Укртрансгазу», падіння споживання природного газу в 2015 році порівняно з 2014 роком складе 20% - до 34 млрд куб. м.

У квітні поточного року міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Кабінет міністрів затвердив прогнозний баланс газу на 2015 рік із загальним обсягом споживання 40 млрд кубометрів і обсягом імпорту 25 млрд кубометрів.