Запорізька АЕС хоче сьогодні відключити на ремонт п'ятий енергоблок

Згідно з повідомленням, на даний момент іде поетапне розвантаження енергоблоку. Відключення від мережі заплановано на 20 липня 2015 року о 22 годині 00 хвилин.

«Планується, що поточний ремонт триватиме 5 днів – до 16 години 25 липня», - уточнили у прес-службі.

Також повідомляється, що на даний момент на Запорізькій АЕС у роботі знаходяться 5 енергоблоків. Порушень меж і умов безпечної експлуатації, викидів радіоактивних речовин і опромінення персоналу немає.

Радіаційний фон у районі розташування АЕС відповідає природним значенням і становить 8-12 мкР/год.

Станція працює стабільно і безпечно, виконуючи всі виробничі показники з вироблення електроенергії.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 р., третій – у 1986 році, четвертий – в 1987 р., п'ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року вклад Запорізької АЕС в енергетику країни зріс із 2% до 22%.