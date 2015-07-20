"Укрнафта" вимагає від Саакашвілі спростувати інформацію про нібито 80-мільярдний збиток компанії у 2014 році

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» вимагає від голови Одеської обласної державної адміністрації Михаїла Саакашвілі спростувати поширену ним в ефірі телеканалу «1+1» інформацію про те, що компанія в 2014 році отримала 80 млрд грн збитку, йдеться у повідомленні компанії.

«Поширені паном Саакашвілі відомості не тільки не відповідають дійсності, але є й неспівставними з реальними результатами роботи Товариства, які, до речі, офіційно оприлюднені у порядку, визначеному чинним законодавством», - відзначили в компанії.

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У повідомленні наголошується, що інформація, поширена Саакашвілі про фінансові показники «Укрнафти», не відповідає дійсності. Розмір чистого прибутку за 2014 рік згідно декларації з податку на прибуток підприємств становить 4,495 мільярда гривень при загальному обсязі отриманого в зазначеному році доходу від продажу товарів, робіт і послуг 28 млрд грн.

При цьому в компанії нагадали, що 22 липня планується проведення зборів акціонерів «Укрнафти» з метою розподілу 100% чистого прибутку за попередній рік.

У компанії підкреслили, що в разі відсутності у тижневий термін від Саакашвілі відповідної заяви «Укрнафта» буде змушена подати на нього позов до суду.

«У сформованій ситуації ми змушені звернутися до Михаїла Саакашвілі з проханням у тижневий термін спростувати поширену ним недостовірну інформацію або повідомити джерело озвучених ним даних. Залежно від відповіді ПАТ «Укрнафта» залишає за собою право звертатися до осіб, які розповсюджують недостовірну інформацію, або до пана Саакашвілі», - йдеться в повідомленні компанії.

При цьому в компанії повідомили, що подібні заяви завдають шкоди репутації компанії і є неприпустимими.

«Подібні провокаційні заяви є неприпустимими, які завдають шкоди діловій репутації Товариства, демонструють зневажливе ставлення до основних прав і свобод, закріплених в Конституції України, а також свідчать про нехтування правилами етики державного службовця», - резюмували в «Укрнафті».

Як повідомляв УНІАН, згідно з фінансовими результатами, «Укрнафта» в 2014 році отримала 4,495 млрд грн чистого прибутку. Розмір прибутку компанії до оподаткування склав 5,481 млрд грн. Податок на прибуток – 986,6 млн грн. Чистий дохід від реалізації продукції склав 37,9 млрд грн.

Крім того, компанія повідомила, що при загальній кількості працюючих 26 843 людей «Укрнафта» збільшила рівень середньомісячної заробітної плати на 22,4% - до 5288,2 грн. Водночас, збільшився і фонд оплати праці на 21,1% (294,4 млн грн) і склав 1,69 млрд грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

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«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнединецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значним числом інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.