Обвал на ринку нафти не вщухає: вартість WTI впала нижче $50 за барель

На світових торгах у вівторок, 21 липня, обвал цін на нафту продовжився, передає Bloomberg.

Як свідчать дані торгів, вартість Brent вже впала на 0,07%, до $56,61 за барель, WTI - на 0,34%, до $49,98 за барель.

Нагадаємо, на торгах 20 липня ціна Вrent знизилася до $56,65, втративши 0,8%, WTI - до $50,44, падіння - 1,5%.

Читайте такожІран повертається на ринок нафти: Росії доведеться ще сильніше "затягнути пояси"Падіння цін на нафту пов'язане зі зміцненням долара на тлі заяв ФРС США про підвищення облікових ставок до кінця поточного року. Аналітики прогнозують, що ця тенденція відносно американської валюти буде тривати протягом 2015-2016 років.

Крім того, тиснуть на ринок і очікування виходу на нього Ірану після зняття санкцій Заходом, домовленість про що вже досягнуто. А це означає - пропозиція ще зросте.

В середу будуть оприлюднені статистичні дані по запасах нафти в США, що також чинитиме тиск на ринок.