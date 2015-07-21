Запорізька та Рівненська АЕС відключили по енергоблоку для проведення ремонту

Запорізька атомна електростанція відповідно до поданої заявки 20 липня о 21:19 відключила від енергомережі країни блок №5 для проведення ремонту, говориться у повідомленні НАЕК «Енергоатом».

Крім того, Рівненська АЕС 21 липня о 3:12 відключила блок №4 для проведення середнього планового ремонту.

Також повідомляється, що станом на 21 липня у роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

Читайте такожРНБО визначила нову можливу загрозу для ядерних об'єктів у зв'язку з агресією РФНа енергоблоці №4 Запорізької АЕС - 45-та доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС - 7-ма доба планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС - 73-тя доба капітального планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 3 810 МВт, для Рівненської АЕС - 1 735 МВт, для Южно-Української АЕС - 860 МВт, для Хмельницької АЕС - 1 770 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Довідка УНІАН. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків України посідає сьоме місце у світі. Усі реактори - типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діють 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.