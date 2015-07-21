Росія в обхід санкцій налагодила постачання нафтопродуктів в порт Феодосії

Державне підприємство окупованого Росією Криму «Кримський паливний альянс» (колишнє «Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами») налагодило роботу з прийому нафтових танкерів у порту Феодосії в порушення санкцій, передають "Новини Криму".

«За два місяці було прийнято шість танкерів, невеликих, звичайно. Але це вже показник початку роботи самого феодосійського терміналу, незважаючи на санкції», – заявив нелегітимний генеральний директор «Чорноморнафтогазу» Сергій Бейм.

Читайте такожРНБО вирішила прискорити старт судових тяжб з Росією для відшкодування збитків за Крим і ДонбасЗа його інформацією, транспортуванням нафтопродуктів з материкової частини РФ в анексований Крим через феодосійський нафтовий термінал займається компанія «Ойл-Трейдинг». Загальна вартість нафтопродуктів, що постачаються на півострів за контрактом, становить 2 млрд рублів.

«Закупівлю зроблено на 2 мільярди, при цьому дохід «Чорноморнафтогазу» від реалізації світлих нафтопродуктів склав 2,5 мільярда. Тобто, ми заробили 500 мільйонів рублів. Це допомогло нам виплатити зарплати на феодосійському терміналі, який на той момент реально мав проблеми в цьому питанні, а також виплатити частину своїх зарплат», – додав Бейм.

«Феодосійське підприємство із забезпечення нафтопродуктами» було включено в список компаній, проти яких Захід ввів економічні санкції.

У березні 2015 року «Кримський паливний альянс» (колишня Феодосійська нафтобаза) було реорганізовано шляхом приєднання до «Чорноморнафтогазу».