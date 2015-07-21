Яценюк доручив провести аудит "Укренерго" через історію з закупівлею трансформаторів

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Державній фінансовій інспекції провести перевірку державних закупівель в держкомпанії «Укренерго», після того як компанія вирішила витратити близько 2 млрд грн на закупівлю трансформаторів в надлишковій кількості.

Про це йдеться в повідомленні Департаменту інформації і комунікації з громадськістю Кабінету міністрів.

«Державній фінансовій інспекції глава уряду дав доручення провести ревізію фінансово-господарської діяльності та перевірку державних закупівель ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго» за період з 2 грудня 2014 року по даний час», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожКабмін не продовжив режим надзвичайної ситуації в енергетиціКрім цього, як відзначають в уряді, Яценюк доручив провести службове розслідування щодо неналежного виконання посадових обов'язків особами, уповноваженими на виконання функцій держави в Міненерговугілля, зокрема, щодо призначення посадових осіб «Укренерго» - заступників директора, головного інженера, головного бухгалтера, керівника юридичної служби та осіб, які тимчасово виконують їх обов'язки.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2015 року Національна комісія з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) затвердила держкомпанії «Укренерго» інвестиційну програму на 2015 рік у розмірі 6,959 млрд гривень.

Представляючи інвестиційну програму, генеральний директор «Укренерго» Юрій Касич повідомив, що більша частина коштів піде на закупівлю трансформаторів.

Після затвердження інвестпрограми «Укренерго» оголосило тендер на закупівлю трансформаторів. За повідомленнями в ЗМІ, держкомпанія збирається купити трансформатори за завищеною вдвічі ціною. Також ЗМІ припустили, що переможцем тендеру стане підприємство «Запоріжтрансформатор», підконтрольне російському бізнесмену Костянтину Григоришину.

«Запоріжтрансформатор» входить в групу «Енергетичний стандарт» і є одним з найбільших у світі виробників трансформаторного обладнання. Підприємство виробляє силові трансформатори, електричні реактори, системи моніторингу трансформаторів.

Скандал навколо закупівель «Укренерго» розгорівся, коли стало відомо, що держава вирішила витратити 4 млрд грн на закупівлю трансформаторів в надлишковій кількості. НКРЭКУ 14 липня затвердила інвестиційну програму для «Укренерго», в якій, зокрема, були закладені плани щодо закупівлі трансформаторів. В затвердженому варіанті програми сума зменшилася до 2,1 млрд грн.