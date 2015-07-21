Україна різко збільшила імпорт газу зі Словаччини

Україна, після різкого падіння на початку липня закупівель газу в ЄС, 20 липня збільшила імпорт природного газу зі Словаччини в порівнянні з попереднім днем на 34% - до 23,833 млн куб. м.

Про це свідчать дані оператора ГТС Словаччини Eustream.

За даними словацької компанії, добові обсяги постачання природного газу в Україну на початок липня становили близько 14 млн куб. м, що більш ніж в два рази менше показників червня 2015 року.

Читайте такожУкраїна може повністю відмовитися від імпорту газу до 2025 року - експертТакож з 1 липня 2015 року Україна припинила імпорт газу з Угорщини. За даними угорської компанії FGSZ, станом на 21 липня закупівлі газу Україною не відновилися.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» розраховує у вересні-жовтні 2015 року отримати кредит у розмірі 300 млн дол. від Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю природного газу для проходження наступного опалювального сезону.

Раніше глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявляв про необхідність залучення іноземного капіталу у розмірі 1,5 млрд дол. для закачування газу в сховища в літній період.

16 липня міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин повідомив, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розглядає можливість надання трейдерам кредиту для закупівлі, зберігання у ПСГ та подальшого продажу газу на ринку України.