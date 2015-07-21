Китай зацікавився ядерною енергетикою України

«Меморандумом передбачено здійснення аналізу напрямків потенційного співробітництва, зокрема, у сфері розвідки і розробки уранових родовищ, видобутку і переробки уранових руд, модернізації діючих шахт і гідрометалургійного заводу, впровадження технологій CNEIC у сфері ядерно-паливного циклу, співпраці з розвитку та впровадженню новітніх технологій у сфері цирконієвого виробництва, залучення інвестицій для розвитку в Україні ядерно-паливного циклу», - йдеться в повідомленні української компанії.

Як зазначили в держконцерні «Ядерне паливо», найближчим часом в рамках реалізації положень меморандуму буде організовано робочу зустріч українських та китайських фахівців, під час якої китайська сторона ознайомиться з діяльністю підприємств атомно-промислового комплексу України.

Читайте такожАмериканці хочуть допомогти Україні налагодити власну переробку урануЯк раніше повідомляв УНІАН, американська компанія ConverDyn вивчає можливість створення в Україні виробництва з виготовлення гексафториду урану, який є складовою частиною ядерного паливного циклу.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день понад 95% ядерного палива для українських АЕС імпортується з Росії. Також Росія володіє монопольним положенням із збагачення урану для потреб України.

Україна, прагнучи диверсифікувати джерела постачань енергоресурсів, реалізує програму з впровадження ядерного палива американської компанії Westinghouse на ядерні енергоблоки з реакторами ВВЕР.

Крім цього, держкомпанія «Енергоатом», оператор всіх діючих АЕС в Україні, навесні 2015 року підписала з французькою енергетичною компанією AREVA контракт на постачання збагаченого урану, що також дозволить диверсифікувати постачання ядерних матеріалів для українських АЕС.

Гексафторид урану широко використовується при збагаченні урану.

Ядерний паливний цикл - це ланцюжок виробничих процесів, починаючи від видобутку уранової руди і закінчуючи вилученням радіоактивних відходів після відпрацювання палива в ядерних реакторах електростанцій.

Україна на сьогоднішній день лише веде видобуток урану і відправляє його на подальшу переробку в Росію.