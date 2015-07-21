У Кабміні запевняють, що новий LNG-термінал не стане ремейком "лижного інструктора"

Новий проект з поставками в Україну СПГ (скрапленого природного газу) американською компанією Frontera Resources з родовищ в Грузії є цілком реальним, і повторення скандальної історії з підписанням угоди з "лижним інструктором" не буде, запевняють джерела DT.UA у НАК "Нафтогазі" і Кабміні.

Видання прямо запитало кількох чиновників Кабміну і "Нафтогазу", які предметно знайомі з деталями меморандуму з Frontera: чи не отримає в результаті "Нафтогаз" і Україна, на додачу до іспанського "лижного інструктора", який підписав угоду про будівництво LNG-терміналу без належних повноважень, ще мінімум двох "лижників" без повноважень - американсого і грузинського?

"Ні!" - запевняють респонденти в НАКу і КМУ. Втім, і в повноваженнях "лижного інструктора" у свій час чиновники також не захотіли своєчасно засумніватися.

Надії на те, що цей досвід чиновниками уряду і "Нафтогазу України" засвоєний і не пройшов даремно, в учасників ринку газу стримані.

Проект LNG-терміналу в Україні відомий насамперед скандалом із Каськівим і "лижним инстркутором".

У часи режиму Віктора Януковича та керівництва Владислава Каськіва Держінвестпроектом у 2012 році, було вирішено, що Україна візьме в оренду плавучий LNG-термінал (завод з регазифікації скрапленого газу — корабель, на борту якого є установка, що перетворює скраплений газ в газоподібний) у американської компанії Excelerate Energy LLC.

Перед цим американці підтвердили можливість розміщення плаваючого LNG-терміналу у порту "Южний" під Одесою. Передбачалося, що морська платформа з прийому зрідженого газу (FSRU) зможе приймати судна загальним обсягом до 5 млрд. куб м в рік.

На сьогодні варто зазначити, що такі танкери зафрахтовані на найближчі роки, а своїх не має ні Україна, ні Грузія. У той же час глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв запевняє, що питання такого терміналу "справа нехитра", і що проблем з його пошуком для оренди бути не повинно.

Меморандум про взаєморозуміння з Frontera Resources був підписаний 17 липня. Як заявив прем'єр-міністр Яценюк, Frontera почне будівництво LNG-терміналу в Україні для імпорту газу з Грузії. Втім, Frontera зможе поставляти грузинський газ до України не раніше 2017 року.

Головною проблемою України, що стосується LNG-терміналу, є проходження Босфору танкерами з газом. Туреччина, яка контролює протоку, може відмовитися пропускати LNG-танкери, незважаючи на свої зобов'язання.

У той же час у "Нафтогазі" зазначають, що у випадку з американською Frontera це питання не є актуальним, оскільки компанія знаходиться в схожій ситуації: їх газовидобувні активи зосереджені в Грузії, тому її танкери також не зможуть вийти з Босфору. Відповідно, для Frontera потрібно або газ пускати в трубу, або шукати покупця на LNG в Чорному морі. Потенційними покупцями є три країни: власне Україна, а також Туреччина і Болгарія.