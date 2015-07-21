На АЗС окупованого Криму торгують неякісним бензином, завезеним із Росії

Про це він сказав на засіданні російського уряду Криму 21 липня, повідомляє Крим.Реалії.

За його словами, про погану якість палива свідчить аналіз проб бензину і солярки в сертифікованій лабораторії в Краснодарському краї.

«Із 23 зразків бензину відповідають вимогам усього 11 зразків, із семи зразків дизельного палива лише один зразок. По дизельному паливу відхилення виявлені за масовою часткою сірки, граничної температури фільтрованості і спалаху. Це говорить про те, що дизельне паливо низької якості, це в загальному-то був не дизель, а СМТ», – розповів Єгоров.

Він зазначив, що неякісний бензин завозять до Криму з Росії, протоколи випробувань надіслано до прокуратури.

«Знаходять варіанти нинішні умільці, як обдурити народ», – прокоментував на засіданні ситуацію російська маріонетка – незаконний глава Криму Сергій Аксьонов.

Він також сказав, що робить гравцям кримського ринку «останнє китайське попередження» і пообіцяв у майбутньому розміщувати інформацію про заправки, які торгують поганими бензином і соляркою, на порталі Радміну.

Читайте такожРосія в обхід санкцій налагодила постачання нафтопродуктів в порт Феодосії

Раніше повідомлялося, що жителі Херсонської області зізнаються: щоб заощадити на пальному, їдуть заправлятися в Крим. Однак визнають, що якість палива, яким торгують на півострові, не завжди висока.